POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Soest (ots) - Am Donnerstag, um 20:50 Uhr, nahmen die Soester Polizisten einen 35-jährigen Soester in einem Supermarkt am Herzog-Adolf-Weg fest. Zunächst schubste der 35-Jährige einen 18-jährigen Soester am Bahnhof zu Boden und trat ihm gegen den Kopf. Dabei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Im Supermarkt bewarf er dann andere Personen mit Weinflaschen und schlug ein unbekanntes Kind mit der flachen Hand in das Gesicht. Eine Weinflasche traf einen 19-jährigen ...

