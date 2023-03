Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Raub gesucht

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, wurde ein 16-jähriger Soester Opfer eines Raubdeliktes. Der Jugendliche wurde gegen 20.35 Uhr in Höhe der Straße Sandwelle von zwei bislang unbekannten Männer angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Als der Jugendliche, der Kopfhörer trug, nochmal nachfragte, wurde er unvermittelt von einem der Männer gestoßen, so dass er ins Straucheln geriet. Diesen Moment nutzte der andere Täter, um dem 16-Jährigen sein Smartphone aus der Hand zu reißen. Sofort rannten beide Männer mit dem Diebesgut über den Hansaplatz in Richtung Markplatz davon. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1.Täter: Cirka 25 - 35 Jahre alt, etwa 1,70 - 1,75 Meter groß, schmale Statur, Drei-Tage-Bart, dunkelbraune, kurze bis mittellange Haare. Bekleidet war der Mann mit einer weißen Bomberjacke, mit grau-braunem Fell an der Kapuze 2.Täter: Cirka 25 - 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Figur, dunkle, kurze Haare, markanter Drei-Tage-Bart, an den Enden rund rasiert. Bekleidet war der Mann mit einer langen Jacke in dunkelblau und roten Streifen an den Taschen. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.(dk)

