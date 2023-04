POL-MK: Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Vermutlich gegen 04:00 Uhr brachen unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen in eine Filiale einer Bank in der Hagener Straße ein. Sie warfen dazu ein Fenster mit einem Stein ein. Im Inneren durchsuchten sie anschließend die weiteren Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

