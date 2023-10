Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisiert Auto gefahren

Schmallenberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag war ein 48-jähriger Mann aus Schmallenberg gegen 00:00 Uhr mit seinem Auto im Bereich der "Hunaustraße" unterwegs. Möglicherweise hat er während seiner Fahrt ein anderes geparktes Auto beschädigt. Anschließend hat er seine Fahrt fortgesetzt. Der 48-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol, ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein und auch sein Auto sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 48-jährige Schmallenberger die Wache wieder verlassen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell