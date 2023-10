Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ohne Führerschein mit Trecker unterwegs

Eslohe (ots)

Am Freitag war ein 84-jähriger Mann aus Eslohe mit seinem Trecker unterwegs. Derzeitigen Erkenntnissen nach fuhr er im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 17:45 Uhr von der L737 zwischen Cobbenrode und Bracht auf einen Waldweg. Möglicherweise kam es dabei zu einem Verkehrsunfall. Der Trecker war beschädigt, der 84-Jährige leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 in Verbindung zu setzen. Der 84-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell