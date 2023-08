Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Drei Büroeinbrüche im Gewerbegebiet - Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten-Dam (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche kam es zu Einbrüchen in drei Büroräume von Firmen im Industriegebiet in Dam (Gewerbering und Sohlweg). Die Täter hebelten Scheiben auf, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld. Als ein Streifenwagen eintraf, flüchteten zwei Männer aus dem Gebäude und konnten unerkannt flüchten. Beide waren etwa 1,80 groß und dunkel gekleidet. Bei der Firma auf dem Sohlweg hebelten Unbekannte an einer Tür. Die Tür hielt stand und die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf die Verdächtigen über die 02162/377-0. /wg (773)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell