Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Diebespärchen mit Kinderwagen unterwegs - Kripo ermittelt

Viersen (ots)

Am Freitag gegen 16.40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der ALDI-Filiale auf der Süchtelner Straße in Viersen im Geschäft eine Frau und einen Mann, die mit einem Kinderwagen im Geschäft unterwegs waren und einige Waren in diesen einluden. An der Kasse bezahlten sie dann ganz andere Sachen. Als der Mitarbeiter das Pärchen hinter dem Kassenbereich ansprach und festhalten wollte, schlug der Täter gegen den Arm des Mitarbeiters, und das Diebes-Pärchen flüchtete in Richtung Freiheitsstraße. Die Täterin ist etwa 25 Jahre alt und etwa 1,50 Meter groß. Sie hat lange, schwarze Haare und trug eine rote Hose, ein rotes Oberteil und weiße Schuhe. Der Mann ist ebenfalls etwa 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat kurze, schwarze Haare, trug eine rote Sporthose mit weißen Streifen, ein weißes Oberteil und weiße Schuhe. Das Kriminalkommissariat West ermittelt und bittet um Hinweise auf das Duo über die 02162/377-0. /wg (772)

