Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Zwischen dem 08.08.2023 und dem 09.08.2023 hat es zwei Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen gegeben. Zum einen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige zwischen dem 08.08.2023, 22.00 Uhr und dem 09.08.2023, 16.00 Uhr Zugang zu einer Wohnung auf der Boisheimer Straße in Nettetal-Schaag. Vermutlich schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zum anderen brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf ´Seilerwall` in Viersen-Beberich ein. Am gestrigen 09.08.2023, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr, hebelten Tatverdächtige vermutlich ein Fenster auf und verschafften sich somit Zugang zu dem Objekt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Bargeld und Schmuck entwendet. In beiden Fällen ermittelt die Kripo und nimmt Zeugenhinweise unter der 02162/377-0 entgegen. / AM (769)

