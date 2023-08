Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannter Autofahrer verletzt Fußgänger und fährt weiter

Viersen-Süchteln (ots)

Das Verkehrskommissariat in Viersen ermittelt in einem Fall einer Verkehrsgefährdung, die sich am Dienstag auf der Mosterzstraße in Süchteln zugetragen hat. Gegen 15.45 waren ein 31-jähriger Viersener und eine 30-jährige Viersenerin gemeinsam mit ihren Hunden dort spazieren. Sie waren auf dem Gehweg an der Ecke zur Van-Beers-Straße unterwegs, als ein Pkw, möglicherweise ein blauer Ford, der auf der Mosterzstraße in Richtung Van-Beers-Straße unterwegs war, auf sie zufuhr. Die beiden sprangen zur Seite, um eine Kollision zu verhindern. Das Auto hielt zunächst an, fuhr dann aber wieder los und verletzte den 31-Jährigen am Fuß. Der Wagen entfernte sich über die Van-Beers-Straße. Den Fahrer konnten die Geschädigten als einen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren beschreiben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich über die Telefonnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. /wg (765)

