Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen am Donnerstag, 26. Januar 2023, sind zwei Gelsenkirchener verletzt worden. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen 16.30 Uhr auf der Florastraße in Richtung Hohenzollernstraße. An der Kreuzung Hüller Straße wartete ein 32-Jähriger in gleicher Fahrtrichtung mit seinem Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur, um in den Erlenbruch einzubiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 19-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen dauern an.

