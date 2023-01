Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen Körperverletzung nach Schulhofschlägerei

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Zeugen haben gestern, 26. Januar 2023, 11.30 Uhr, eine Schlägerei zwischen zwei Schülern an einer Schule an der Liboriusstraße in Schalke beobachtet und im Anschluss Rettungskräfte alarmiert. Ein 15 Jahre alter Schüler steht demnach im Verdacht, einen 13 Jahre alten Mitschüler nach einem zunächst verbalen Streit verletzt zu haben. Der Geschädigte wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde nach Angaben der Schulleitung von Unterricht suspendiert. Die Ermittlungen dauern an.

