Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Mann niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden Zeugen auf einen 24-jährigen Nettetaler in Nettetal-Kaldenkirchen auf der Straße am Sandfeld Bereich Friedhof aufmerksam. Der junge Mann klagte über Verletzungen am Kopf. Er könne sich nur an einen Schlag erinnern und gab an, niedergeschlagen und getreten worden zu sein. Der 24-Jährige war gegen 2.50 Uhr allein auf der Sandfeldstraße unmittelbar am Friedhof unterwegs. Er sei unvermittelt von zwei bis drei Personen von hinten angegriffen worden. Als die Zeugen eintrafen, waren die unbekannten Schläger nicht mehr da. Die Zeugen riefen die Polizei. Eine Suche nach möglichen Tatverdächtigen im Nahbereich verlief ohne Ergebnis. Der 24-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Friedhof/Akazienweg/Sandfeldstraße gemacht? Hat jemand einen Streit oder einen Angriff beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (762)

