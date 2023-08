Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall - 24-Jähriger leicht verletzt

Viersen (ots)

Am 07.08.2023 hat es gegen 09.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Freiheitsstraße / Krefelder Straße in Viersen gegeben. Eine 59-jährige Viersenerin bog mit ihrem Pkw nach links auf die Freiheitsstraße ab, aus Fahrtrichtung Bruchstraße kommend. Laut Aussage der 59-Jährigen zeigte ihre Ampel grün, weshalb sie dann in die Kreuzung einfuhr. Ein 24-jähriger Viersener fuhr zum gleichen Zeitpunkt mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Freiheitsstraße. Laut seiner Aussage kreuzte er, ebenfalls bei grün zeigender Fußgängerampel, die Freiheitsstraße aus Fahrtrichtung Große Bruchstraße kommend, in Fahrtrichtung Krefelder Straße fahrend. Dadurch, dass beide Unfallbeteiligten gleichzeitig in den Kreuzungsbereich eingefahren sind, kam es zu einem Zusammenstoß. Auf Grund dessen stürzte der 24-Jährige und wurde hierbei leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Zeugen. Falls Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (759)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell