Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Inhalt eines Anhängers auf Firmengelände angezündet - mutmaßliche Täterin gefasst

Viersen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Feuerwehr und Polizei um kurz nach Mitternacht die Alarmierung erhalten, dass es auf einem Firmengelände an der Straße Hülsdonk in Viersen brennen solle.

Es handelte sich um den Inhalt eines Anhängers, der in der Hauptsache aus Kartonagen und Zeitungen bestand. Augenscheinlich waren die Dinge angezündet worden. Unmittelbar am Tatort konnten die eingesetzten Kräfte eine 41-Jährige antreffen. Die Frau verfügt nicht über einen festen Wohnsitz. Sie räumte ein, mehrere Zeitungen angezündet zu haben. Ihr wurde ein Platzverweis erteilt, die Ermittlungen dauern an. Ebenfalls Gegenstand dieser Ermittlungen ist, ob die 41-jährige auch als Tatverdächtige für weitere Brandereignisse der letzten Zeit in Frage kommt. / hei (757)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell