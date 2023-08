Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbrüche in zwei Telekommunikationsgeschäfte

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu Einbrüchen in zwei Telekommunikationsgeschäfte in Lobberich gekommen, die in direkter Nachbarschaft zueinander an der Hochstraße und der Straße An St. Sebastian liegen. Um kurz vor zwei Uhr wurden beide Einbrüche zeitgleich gemeldet. Bei dem Geschäft an der Hochstraße war eine Sicherheitsscheibe zerstört worden, es fehlten acht Mobiltelefone aus der Auslage. Um die Ecke An St. Sebastian war der Glaseinsatz der Eingangstür zerstört worden. Hier nahmen die Täter knapp 20 Mobiltelefone mit. Zeugen haben nach der Tat insgesamt fünf Personen beobachtet. Alle seien zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß gewesen. Aus Richtung Hochstraße kamen zwei Personen - mit hoher Wahrscheinlichkeit Männer - zu einem auf der Stegerstraße geparkten grau-silbernen Pkw. Einer von ihnen trug einen dunklen Kapuzenpulli, der andere einen etwas helleren. Von An St. Sebastian kamen dann drei weitere Personen zu dem Auto, alle waren dunkel gekleidet. Der Wagen, dessen Kennzeichen abgeklebt waren, fuhr mit hohem Tempo Richtung Doerkesplatz davon. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Sind ihnen der Wagen und die fünf Insassen in der Nacht von Sonntag auf Montag in Lobberich aufgefallen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (755)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell