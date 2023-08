Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstag gegen 03.50 Uhr hebelten zwei bislang unbekannte Personen die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses auf der Kehrstraße in Nettetal Kaldenkirchen auf. Aus dem Hausflur entwendeten sie zwei Pakete, die durch einen Paketdienst im Laufe des Tages dort abgestellt worden waren. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete eine männliche und eine weibliche Person, die mit den beiden Paketen das Haus verließen, auf Fahrräder stiegen und in Richtung Kölner Straße fuhren. Zur Beschreibung kann derzeit nur gesagt werden, dass der Mann einen Pullover der Marke Puma getragen hat. Weitere Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (753)

