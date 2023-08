Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Pkw-Scheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Am 03.08.2023 hat es mehrere Einbrüche in Autos im Kreis Viersen gegeben. Zum einen schlugen unbekannte Tatverdächtige die Scheibe eines Pkw auf der Heide in Nettetal zwischen 18.30 und 19.20 Uhr ein. Die Unbekannten entwendeten daraufhin Rucksäcke, ein Portmonee und ein Handy. Alles lag vermutlich auf der Rückbank des Autos. Zum anderen schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Autos auf ´An der Josefskirche` zwischen dem 03.08.2023, 19.30 Uhr und dem 04.08.2023, 01.15 Uhr ein. Ob hier etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei bittet um Zeugen. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162 / 377-0. Im Zuge dessen gibt die Polizei Viersen den Hinweis, Ihr Auto nicht als Tresor zu nutzen. Nehmen Sie Ihre Wertgegenstände mit und lassen Sie nichts offensichtlich herum liegen. Zudem ist es wichtig, sich immer zu vergewissern, dass das Auto ordnungsgemäß abgeschlossen ist. / AM (750)

