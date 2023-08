Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Versuchter Diebstahl im Supermarkt - Zeugen gesucht

Grefrath (ots)

Am 03.08.2023 hat es gegen 18.45 Uhr einen versuchten Diebstahl in einem Supermarkt auf der Hauptstraße in Grefrath gegeben. Eine Zeugin beobachtete, wie zwei unbekannte Damen mit einem Kinderwagen und einem Kind auf dem Arm der einen Frau durch den Supermarkt liefen und Ware in den Kinderwagen packten. Als die unbekannten Frauen den Supermarkt dann verlassen wollten, ohne die Ware zu bezahlen, sprach die Zeugin die Tatverdächtigen auf die Tat an. Daraufhin floh die Dame mit dem Kind auf dem Arm unmittelbar in unbekannte Richtung. Eine männliche Person betrat den Supermarkt, schubste die Zeugin zu Boden, schmiss die Ware aus dem Kinderwagen heraus und floh mit der anderen weiblichen Tatverdächtigen ebenfalls in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Dame, die den Kinderwagen schob kann wie folgt beschrieben werden: Circa 1.70 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, auffällig stark geschminkt, trug eine zerrissene graue Jeanshose mit einem grauen Top und hatte lange, schwarze Haare. Der Mann, welcher die Zeugin schubste kann so beschrieben werden: Circa 1.70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, trug eine schwarze Hose und ein schwarzes Shirt und hatte nur wenig Haare. Zu der Dame mit dem Kind auf dem Arm können keine weiteren Angaben gegeben werden. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter der 02162 / 377-0. / AM (748)

