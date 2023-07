Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geschlagen, beleidigt und mit Kaffee übergossen - Bundespolizei stellt Angreiferin

Essen - Dortmund (ots)

Am gestrigen Abend (18. Juli) soll es zwischen zwei Frauen, in der Regionalbahn 1, am Essener Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Gegen 19:05 Uhr wurde die Bundespolizei in Essen durch einen Zeugen über das Handgemenge in Kenntnis gesetzt. Der Zug befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch am Bahnsteig, sodass die beteiligten Personen festgestellt werden konnten.

Zuvor soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Dortmunderinnen gekommen sein. Die 32-Jährige soll eine Tüte, sowie eine Zigarette auf den Boden geworfen haben. Daraufhin wurde sie durch die 66-Jährige auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Als die Geschädigte (66) in die Regionalbahn einsteigen wollte, habe die Deutsche sie von hinten attackiert. Dabei soll diese ihr mit einem Smartphone mehrmals ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen haben. Zudem soll die Angreiferin ihr Opfer mit heißem Kaffee überschüttet und sie mehrfach beleidigt haben.

Die Seniorin erlitt bei dem Angriff eine leicht blutende Wunde im Gesicht und am Kopf. Auf das Hinzuziehen eines Rettungswagens verzichtete sie, da die Dortmunderin sich eigenständig in die Notfallambulanz begeben wollte.

Die Bundespolizei leitete gegen die polizeilich Bekannte ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell