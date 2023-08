Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Trickbetrug - Hinweis der Polizei

Willich (ots)

Am gestrigen 03.08.2023 hat es gegen 13.00 Uhr einen Trickbetrug auf der Friedhofstraße in Willich gegeben. Eine dort lebende 93-Jährige öffente einem unbekannten Mann die Türe, welcher sich mit einem Koffer als Handwerker ausgab und unter dem Vorwand, dass er ein Rohr reparieren müsse in die Wohnung wollte. Die Dame ließ den Unbekannten in ihre Wohnung und unbeobachtet seiner vermeintlichen Arbeit nachgehen. Als der Mann dann ziemlich zügig die Wohnung wieder in unbekannte Richtung verließ, stellte die 93-Jährige fest, dass ihr Schmuck und Bargeld entwendet wurde. Die Dame kann den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Männlich, korpulente Statur, hatte keinen Bart, sprach akzentfrei Deutsch, trug eine Kappe und Handwerkerkleidung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 02162 / 377-0 entgegen. Im Zuge dessen warnt die Polizei erneut vor Trickbetrügern: Lassen Sie keine, Ihnen fremde Menschen ins Haus. Erwähnen Sie nicht, dass Sie alleine leben und versuchen Sie den Besuch zu verschieben. Außerdem empfiehlt die Kriminalprävention, keine hohen Geldbeträge im Haus zu lagern. Unter den vielen Rollen der Trickbetrüger ist die des vermeintlichen Handwerkers nur eine mögliche. Auf der Homepage der polizeilichen Kriminalprävention erhalten Sie weitere Informationen und hilfreiche Tipps: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ AM (749)

