POL-VIE: Einbruch - Schmuck erbeutet

Willich (ots) - Am gestrigen 03.08.2023 hat es gegen 13.00 Uhr einen Trickbetrug auf der Friedhofstraße in Willich gegeben. Eine dort lebende 93-Jährige öffente einem unbekannten Mann die Türe, welcher sich mit einem Koffer als Handwerker ausgab und unter dem Vorwand, dass er ein Rohr reparieren müsse in die Wohnung wollte. Die Dame ließ den Unbekannten in ihre Wohnung und unbeobachtet seiner vermeintlichen Arbeit ...

