Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Brand von Stoffballen in Industriegebiet

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es um kurz vor Mitternacht zu einem Brand auf einem Industriegelände am Maysweg in St. Tönis gekommen. Unter einer Überdachung brannten Stoffballen auf Paletten. Die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst löschte das Feuer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass die Ballen vorsätzlich angezündet worden sein könnten. Die Polizei ermittelt weiter und bittet um Zeugenhinweise - wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen am Maysweg gemacht? Bitte rufen Sie die 02162/377-0 an, um diese mitzuteilen. /hei (751)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell