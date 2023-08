Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Tabakwarengeschäft - Zeugensuche

Viersen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft auf der Dülkener Straße in Viersen. Zeugen beobachteten einen Mann, der mit einem Stein eine Scheibe des Geschäftes eingeschlagen hatte. Nachdem der Mann das Geschäft kurz betreten hatten, flüchtete er zu Fuß in Richtung Löhcenter. Der Mann ist 40-50 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß, er hat kurze graue Haare und war dunkel gekleidet. Was der Einbrecher stahl, steht noch nicht fest. Hinweise auf den Einbrecher bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (754)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell