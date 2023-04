Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unzufrieden ob der Parksituation

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rodaer Straße in Hermsdorf. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer parkte auf einem ausgewiesenen Behindertenparkplatz. Da dies augenscheinlich rechtswidrig geschah, sprach ihn ein 61-Jähriger an. Hier entwickelte sich ein verbaler Streit, welcher in einer Körperverletzung gipfelte. Der 62-Jährige schlug seinem Gegenüber auf den Hinterkopf und begab sich anschließend in den Markt. Die eingesetzten Beamten konnten beide Personen feststellen und im Anschluss die fällige Anzeige fertigten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell