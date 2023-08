Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Lind: Brand in einem Waldstück - Zeugen gesucht

Viersen-Lind (ots)

Am Montagabend um kurz nach 20 Uhr sind Feuerwehr und Polizei in ein Waldstück zwischen der Peelsheide und der Straße Am Bruch in der Sektion Lind gerufen worden.

Dort brannte auf einer Fläche von einigen Quadratmetern Unrat. Das Feuer hatte bereits auf die Äste umstehender Bäume und den Waldboden übergegriffen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nicht ausschließen, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich - auch vorher an dem Abend oder später in der Nacht - nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. / hei (756)

