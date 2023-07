POL-HX: Ohne Führerschein Unfall verursacht

Steinheim (ots) - Einen Schaden im geschätzten siebenstelligen Euro-Bereich wurde durch einen Brand verursacht. Dieser brach am Donnerstagabend, 20.07.2023, gegen 20:18 Uhr in einem Steinheimer Produktionsbetrieb am Papiermühlenweg aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Mitarbeiter im Betrieb, welche diesen unverletzt verlassen konnten. Das Feuer breitete sich schnell auf insgesamt zwei Hallen aus, welche dann ...

