Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hoher Sachschaden bei Brand eines Steinheimer Betriebes

Steinheim (ots)

Einen Schaden im geschätzten siebenstelligen Euro-Bereich wurde durch einen Brand verursacht.

Dieser brach am Donnerstagabend, 20.07.2023, gegen 20:18 Uhr in einem Steinheimer Produktionsbetrieb am Papiermühlenweg aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Mitarbeiter im Betrieb, welche diesen unverletzt verlassen konnten.

Das Feuer breitete sich schnell auf insgesamt zwei Hallen aus, welche dann unter Aufsicht der Feuerwehr kontrolliert abbrannten. Da es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam, wurden Anwohner über Lautsprecherdurchsagen dazu aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell