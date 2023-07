POL-HX: Nach Überholmanöver mit Gegenverkehr kollidiert

Höxter (ots) - Leicht verletzt wurde ein 74-jähriger E-Bikefahrer mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, nachdem er gestürzt ist. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, 19.07.2023, gegen 15:40 Uhr auf dem Weserradweg in Höhe der Godelheimer Freizeitanlage. Der im Landkreis Osnabrück wohnhafte Mann, welcher keinen Helm trug, fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem E-Bike Richtung Höxter. ...

mehr