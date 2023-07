POL-HX: Viele Geschwindigkeitsverstöße bei Schwerpunkteinsatz festgestellt

Willebadessen (ots) - Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Diese ereignete sich bereits in der Nacht von Samstagabend, 15.07.2023, um 20:30 Uhr und Sonntagmorgen, 16.07.2023, um 08:30 Uhr in Willebadessen. An einem Wirtschaftsweg, welcher die K 19 mit der der Straße Am Schützenberg, in Höhe des Altenheerseners Windpark, verbindet wurden zwei Masten von ...

