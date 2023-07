POL-HX: Zeugen nach Brückenwurf gesucht

Willebadessen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Motorradfachgeschäft in Peckelsheim sucht das zuständige Kriminalkommissariat Zeugen. Der Einbruch fand bereits am frühen Donnerstagmorgen, 13.07.2023, gegen 04:15 Uhr statt. Das Fachgeschäft befindet sich zwischen der B 252 und der Lützer Straße des Willebadessener Ortsteils Peckelsheim. Unbekannte Täter verschafften sich zu diesem Zeitpunkt gewaltsam Zutritt zu dem ...

