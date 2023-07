POL-HX: Bei Straßenrennen in den Gegenverkehr gefahren

Warburg (ots) - Am Samstag, den 15.07.23, gegen 14:10 Uhr befährt ein 35-jähriger Warburger mit seinem Pedelec die Hauptstraße, in Fahrtrichtung Kasseler Straße. An der Einmündung zur Straße "Hinter der Mauer Süd" missachtet der Pedelecfahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw und kollidiert mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzt der 35-jährige und zieht sich leichte Verletzungen an Kopf und Hand zu, ...

