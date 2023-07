Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior stürzt - Pkw flüchtet

Höxter (ots)

Am Freitag, den 14.07.23, gegen 17:50 Uhr, überquerte ein 73-jähriger Fußgänger aus Derental die Weserstraße in Höxter. Zu diesem Zeitpunkt biegt ein mintfarbener Renault Kangoo aus der Straße "An der Kilianikirche" nach rechts in die Weserstraße ein und übersieht dabei den Senior. Um einen direkten Zusammenstoß zu vermeiden eilte der Derentaler bis zum Gehweg auf der Seite des alten Rathauses. Beim Betreten des Bordsteines stürzte der Fußgänger und verletzte sich so schwer am Bein, dass er stationär im Krankenhaus Höxter aufgenommen werden musste. Der Pkw-Fahrer bemerkte augenscheinlich den Sturz und hielt kurz an. Fuhr dann aber weiter in Richtung Westerbachstraße, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter zu melden. (MS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell