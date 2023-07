POL-HX: 53-jähriger verstirbt nach Feuer

Höxter (ots) - Ein unbekannter Radfahrer hat ein parkendes Auto angefahren und beschädigt, hat danach aber seine Fahrt fortgesetzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 11. Juli, gegen 23 Uhr in Höxter-Lüchtringen. Ein Anwohner hatte in der Johannesstraße einen Knall gehört. Daraufhin bemerkte er die Beschädigungen an einem an der Straße abgestellten Fahrzeug und sah noch den wegfahrenden Radfahrer. An dem Auto ...

mehr