FW Grevenbroich: Zwei Verletzte nach Küchenbrand in Grevenbroich-Allrath

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Die Feuerwehr Grevenbroich musste am Freitagnachmittag gegen kurz nach 14:00 Uhr nach Grevenbroich-Allrath ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Kamp war ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Der Rettungsdienst transportierte zwei Bewohner der Wohnung mit leichten Verletzungen durch Rauchgase in ein Krankenhaus. Das Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten zwei Bewohner der Wohnung bereits eigenständig Löschversuche unternommen aber die Wohnung glücklicherweise doch verlassen. Auch alle anderen Bewohner des Hauses hatten das Gebäude verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand in der Küche. Der Rettungsdienst betreute zunächst die zwei Bewohner und deren beiden Kinder. Die Frau und der Mann kamen anschließend ins Krankenhaus. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Außerdem wurde eine Katze in der Wohnung eingefangen und gerettet.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das gesamte Gebäude umfangreich belüftet. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der Einheiten Frimmersdorf/Neurath und Stadtmitte. Die Einheit Wevelinghoven besetzt die verwaiste Feuerwache. Gegen 15:15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

