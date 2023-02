Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: ERSTMELDUNG: Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Grevenbroich

(FW Grevenbroich) Die Feuerwehr Grevenbroich ist derzeit in Grevenbroich-Elsen an der Straße In der Herrschaft im Einsatz. Dort brennt ein Mehrfamilienhaus auf mehreren Etagen. 16 Personen wurden aus dem Haus gerettet. Nach aktuellen Erkenntnissen (Stand 19:45 Uhr) wurde mindestens eine der geretteten Personen verletzt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer vom Erdgeschoss bereits auf die oberen Etagen ausgebreitet. Der Rettungsdienst sichtet aktuell alle Betroffenen aus dem Objekt. Unter dem Stichwort "Massenanfall an Verletzten 10" wurden mehrere Rettungsfahrzeuge alarmiert. Die Feuerwehr ist mit mehreren Einheiten im Einsatz und bekämpft das Feuer zur Zeit von Innen und Außen mit mehreren Rohren.

Es wird ein Einsatz bis in die späten Abendstunden erwartet. Alle Anwohner sind angehalten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

