POL-HX: Radfahrer missachtet die Vorfahrt

Höxter (ots) - Wie bereits am Samstagmittag berichtet, kam es am Freitagabend bei einer Gartenfeier in Höxter-Bruchhausen zu einer Verpuffung. In der letzten Nacht verstirbt der schwerstverletzte 53-jährige Höxteraner in einer Spezialklinik.(MS) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter Telefon: 05271-962-1222 E-Mail: ...

