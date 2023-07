BPOL-TR: Bundespolizei findet bei Kontrolle Messer in Stofftier

Diez (ots) - Infolge eines Fahrtausschlusses am 27.06.2023 gegen 16.15 Uhr wegen Rauchens im Regionalexpress 4288 zwischen Koblenz und Diez verpasste ein bisher unbekannter Mann beim Verlassen des Zuges am Bahnhof Diez dem Zugbegleiter eine "Kopfnuss". Laut Aussage war der Angreifer ca. 1,90 m groß, komplett in schwarz gekleidet (kurze Hose, Pulli, Schuhe) und von europäischer Herkunft. Personen, die das Geschehen ...

