BPOL-TR: Reisender verpasst Zugbegleiter Kopfnuss

Trier (ots) - Am Montagnachmittag attackierte ein alkoholisierter 30-jähriger Somalier einen 28-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Trier mit einer abgebrochenen Glasflasche. Ermittlungen der Bundespolizei zufolge zerschlug der 30-Jährige eine Glasflasche, stach unvermittelt in Richtung des 28-Jährigen und verletzte ihn dabei am Unterarm - kleine Schnittverletzungen waren die Folge. Bereits vor dem Angriff zeigte sich ...

