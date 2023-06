LPI-SHL: Pkw macht sich selbstständig

Hildburghausen (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 02.06.2023 zum Samstag, dem 03.06.2023 brachen unbekannte Täter in eine Tagespflegeeinrichtung in Hildburghausen in der Schloßparkpassage ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt und mehrere Schränke im Innenraum der Einrichtung durchsucht. Entwendet wurde ein Fotoapparat und eine kleinere Menge Bargeld. Die Polizei bittet Personen, die zu diesem Sachverhalt Angaben machen ...

