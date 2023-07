Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorräder bei Einbruch geklaut

Willebadessen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Motorradfachgeschäft in Peckelsheim sucht das zuständige Kriminalkommissariat Zeugen.

Der Einbruch fand bereits am frühen Donnerstagmorgen, 13.07.2023, gegen 04:15 Uhr statt. Das Fachgeschäft befindet sich zwischen der B 252 und der Lützer Straße des Willebadessener Ortsteils Peckelsheim. Unbekannte Täter verschafften sich zu diesem Zeitpunkt gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und klauten anschließend zwei neuwertige Motorcrossmaschinen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Das zuständige Kriminalkommissariat fragt nun: Wer hat am frühen Morgen des 13.07 oder in der Nacht zuvor verdächtige Wahrnehmungen in Peckelsheim gemacht? Wem sind Fahrzeuge in der Gegend um das Peckelsheimer Gewerbegebiet aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell