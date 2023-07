Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: Verkehrsschilder umgefahren

Willebadessen (ots)

Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Diese ereignete sich bereits in der Nacht von Samstagabend, 15.07.2023, um 20:30 Uhr und Sonntagmorgen, 16.07.2023, um 08:30 Uhr in Willebadessen. An einem Wirtschaftsweg, welcher die K 19 mit der der Straße Am Schützenberg, in Höhe des Altenheerseners Windpark, verbindet wurden zwei Masten von Verkehrsschildern beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass beide Masten durch das gleiche Fahrzeug umgefahren wurden, so dass diese abgeknickt sind.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat in der angegebenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wirtschaftswegs gemacht oder kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

