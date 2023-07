Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Überwachung des Transitverbotes und weitere Verkehrsmaßnahmen

Annweiler (ots)

Am heutigen Dienstag überwachten Polizisten der Wache in Annweiler das derzeit wegen der B10 bestehende Transitverbot. Hierbei konnten bei mehr als 30 kontrollierten Lkw 3 Verstöße festgestellt werden. In diesen Fällen wurde jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50EUR erhoben. Darüber hinaus konnten noch 8 Gurtverstöße sowie eine missbräuchliche Nutzung eines Mobiltelefons festgestellt werden.

