POL-PDLD: Edesheim - 12 Autofahrer zu schnell

Germersheim/ Lingenfeld (ots) - Am Montagmontag wurden bei Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße in Germersheim drei "Gurtmuffel" verwarnt. Dazu wurden drei Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße "Am Hirschgraben" in Lingenfeld ergaben sich innerhalb des einstündigen Kontrollzeitraums erfreulicherweise keine Verstöße. Rückfragen bitte an: ...

