Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach B38 Motorradfahrer leichtverletzt

Schweigen-Rechtenbach B38 (ots)

Am Montag, 17.07.23, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die B 38 von Schweigen-Rechtenbach in Richtung Oberotterbach. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Jaguar befuhr die B 38 in Gegenrichtung und wollte auf Höhe der Einmündung zur K 27 (Haftelhof) eine langsam fahrende Kehrmaschine überholen. Der Pkw-Fahrer setzte im Kurvenbereich zum Überholen an und fuhr hierbei auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Motorradfahrer erschrak sich, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Zu einer Berührung der beiden Verkehrsunfallbeteiligten kam es nicht. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

