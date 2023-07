Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Sankt Martin (ots)

Am Sonntagmittag (16.07.2023, 16.10 Uhr) befuhr ein 29-jähriger Radfahrer die Totenkopfstraße (L514) aus Richtung Kalmit kommend in Richtung Sankt Martin. In Höhe der Grillhütte wollte ein vor ihm fahrenden 37-jähriger PKW-Fahrer nach rechts abbiegen. Der Radfahrer wollte in diesem Moment den PKW rechts überholen und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer auf den Boden stürzte und sich diverse Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

