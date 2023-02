Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle in Einkaufsmärkten in Zetel und Varel - Hinweise an die Polizei - Präventionshinweise

Zetel. Varel (ots)

Zu zwei Diebstählen in Einkaufsmärkten kam es Mittwochmorgen. Zunächst wurde gegen 10.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel aus einem im Einkaufswagen abgestellten Korb eine Geldbörse entwendet. Ca. eine Stunde später ereignete sich in Zetel in einem Verbrauchermarkt in der Neuenburger Straße der Diebstahl einer Geldbörse, die sich in einer Jackentasche befand. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 oder der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 mitzuteilen. "Geben Sie den Taschendieben keine Chance!", betont Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel, und gibt folgende Tipps: - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich und verteilen sie diese am Körper in den Innentaschen. - Achten Sie bei einem Gedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker aus ihre Wertsachen. - Wenn es doch zu einem Diebstahl gekommen ist, dann lassen Sie sämtliche Karten sperren und melden Sie den Vorfall direkt an die Polizei. Näheres s. auch unter www.polizei-beratung.de

