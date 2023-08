Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in eine Parfümerie - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am 07.08.2023 hat es einen Einbruch in eine Parfümerie auf der Hauptstraße in Viersen gegeben. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass ein unbekannter Tatverdächtiger an der Türe des Geschäftes zu Gange war und die Glasscheibe bereits gesprungen war. Vermutlich verschaffte sich der Unbekannte auf diese Art und Weise Zugang zu dem Geschäft. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (760)

