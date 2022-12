BPOLI L: Bundespolizei identifiziert Angreifer vom 29. Oktober 2022

Leipzig, Halle (ots) - Damit hatte der Dieb wohl nicht gerechnet, als er gestern Morgen gegen 06:30 Uhr ein hochwertiges E-Bike in der S-Bahn entwendete. Bereits am Nachmittag gelang es der Bundespolizei, das Rad im Wert von ca. 5000 Euro in Leipzig sicherzustellen. ____________________________ Gestern Morgen gegen 06:30 Uhr wurde in der S5X von Halle/Saale nach Leipzig ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Kurze Zeit ...

