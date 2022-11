Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Morgens gestohlen, nachmittags sichergestellt

Leipzig, Halle (ots)

Damit hatte der Dieb wohl nicht gerechnet, als er gestern Morgen gegen 06:30 Uhr ein hochwertiges E-Bike in der S-Bahn entwendete. Bereits am Nachmittag gelang es der Bundespolizei, das Rad im Wert von ca. 5000 Euro in Leipzig sicherzustellen.

____________________________

Gestern Morgen gegen 06:30 Uhr wurde in der S5X von Halle/Saale nach Leipzig ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Kurze Zeit später meldete sich der Besitzer bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Leipzig und erstattete Anzeige.

Nach umfänglichen Ermittlungen fanden Bundespolizisten das Rad gestern Nachmittag in einem Abstellraum auf dem Dachboden eines Wohnhauses. Das E-Bike wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell