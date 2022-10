POL-WES: Süßes oder Saures?! - Hinweise der KPB Wesel für eine friedliche Halloweenfeier

Rheinberg (ots) - Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag kam es in Budberg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus am Fuchsweg. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich über den Wintergarten des Hauses Zutritt zu verschaffen. Die Täter versuchten, die Glasscheibe einer Tür einzuschlagen. Hierbei zersplitterte der Glaseinsatz einer Tür. Den ...

